La bevanda dell’estate? Il prosecco rosé

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 15 maggio 2021)? La. Quello dei vini rosati è un mondo a sé. E fare vini rosati è un’arte difficilissima, che non mescola come molti credono il bianco col rosso. Un errore tutto italiano quello di credere che il rosato sia un “non vino”, mentre all’estero, soprattutto in Francia, questa tipologia di vini si approccia con rigore