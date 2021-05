La ballerina Giulia Stabile vince la nuova edizione di Amici (Di domenica 16 maggio 2021) La finale di Amici la vince Giulia Stabile Una dura battaglia quella di stasera tra i finalisti del talent di Maria De Filippi. Gli artisti che sono riusciti a entrare nella rosa dell’ultima puntata sono stati Aka7Even, Deddy, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile. Numerose le sfide che si sono susseguite una dopo l’altra senza L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 16 maggio 2021) La finale dilaUna dura battaglia quella di stasera tra i finalisti del talent di Maria De Filippi. Gli artisti che sono riusciti a entrare nella rosa dell’ultima puntata sono stati Aka7Even, Deddy, Sangiovanni, Alessandro Cavallo e. Numerose le sfide che si sono susseguite una dopo l’altra senza L'articolo proviene da Novella 2000.

manuitnom : RT @AtlantisProm: GIULIA STABILE ENTRA NELLA STORIA COME LA PRIMA BALLERINA DONNA A VINCERE TUTTO IL PROGRAMMA COMPLIMENTI #Amici20 https… - His__dimples : RT @gioremo98: Giulia Lola Stabile prima ballerina donna a vincere il programma in 20 anni. Giovanni Pietro Damian se ne va con la coppa di… - MartinaC1203 : RT @marixfils: HA VINTO LA PRIMA BALLERINA DONNA DOPO VENTI ANNI DI EDIZIONE CAZZO GIULIA STABILE POWER - sorryforhonest : RT @AtlantisProm: GIULIA STABILE ENTRA NELLA STORIA COME LA PRIMA BALLERINA DONNA A VINCERE TUTTO IL PROGRAMMA COMPLIMENTI #Amici20 https… - _dasfernweh_ : ora posso dirlo, Giulia obiettivamente ballerina bravina, ma non meritevole di vincere, è stata votata principalmen… -