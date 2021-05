Katy Perry | il nuovo singolo Electric | il significato del testo VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 maggio 2021) In arrivo ildi, ispirato alla saga dei Pokémon. L’uscita della compilation dedicata è prevista nell’autunno 2021 La celebrazione del 25° anniversario dei Pokémon continua con l’uscita odierna deldi. La cantante, il cui amore per il mondo dei Pokémon risale all’infanzia, quando giocava con igiochi originali sul suo Game Boy, ha scritto il brano appositamente per Pokémon 25: The Album, che sarà pubblicato questo autunno per conto di Universal Music e Capitol Records.“Non c’è motivo per cui questa vita non possa essere elettrica”, canta...