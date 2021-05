Juventus-Inter, Pirlo: “Vittoria importante per il nostro obiettivo” (Di sabato 15 maggio 2021) Andrea Pirlo nel post partita di Juventus-Inter, match della 37a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo, al termine del match vinto per 3 a 2 contro l’Inter, e valevole per la diciottesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match d’Allianz Stadium di Torino ai microfoni di Sky Sport. “Per noi era importante vincere per avere una speranza. Nonostante un po’ di difficoltà, l’abbiamo portata a casa. Se un trofeo come la Coppa Italia cambierebbe qualcosa anche per il mio futuro? No, c’è ancora tempo. Oggi la partita era troppo importante, da domani prepareremo la finale”. La sostituzione di Cristiano Ronaldo? “Forse è stata la prima volta a essere contento per il ... Leggi su intermagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Andreanel post partita di, match della 37a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dellaAndrea, al termine del match vinto per 3 a 2 contro l’, e valevole per la diciottesima giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match d’Allianz Stadium di Torino ai microfoni di Sky Sport. “Per noi eravincere per avere una speranza. Nonostante un po’ di difficoltà, l’abbiamo portata a casa. Se un trofeo come la Coppa Italia cambierebbe qualcosa anche per il mio futuro? No, c’è ancora tempo. Oggi la partita era troppo, da domani prepareremo la finale”. La sostituzione di Cristiano Ronaldo? “Forse è stata la prima volta a essere contento per il ...

