Juventus-Inter, Pirlo: “Vittoria importante, ci dà speranza. Passillo de honor? A noi non l’hanno mai fatto” (Di sabato 15 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, dopo il successo contro l'Inter.A margine del successo contro l'Inter, fondamentale per la corsa alla Champions League, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per analizzare la Vittoria per 3-2 nel Derby d'Italia. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.Juventus VIVA - "Per noi era importante vincere, per avere ancora una speranza. Avevamo l'obbligo di portare avanti l'obiettivo, l'abbiamo fatto nonostante un po' di difficoltà".CR7 E COPPA ITALIA - "Era forse la prima volta che era contento di uscire, avrebbe dovuto correre a vuoto per il resto della partita visto che eravamo in dieci ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico della, Andrea, dopo il successo contro l'.A margine del successo contro l', fondamentale per la corsa alla Champions League, il tecnico della, Andreavenuto ai microfoni di Sky Sport, per analizzare laper 3-2 nel Derby d'Italia. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.VIVA - "Per noi eravincere, per avere ancora una. Avevamo l'obbligo di portare avanti l'obiettivo, l'abbiamononostante un po' di difficoltà".CR7 E COPPA ITALIA - "Era forse la prima volta che era contento di uscire, avrebbe dovuto correre a vuoto per il resto della partita visto che eravamo in dieci ...

