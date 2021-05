Juventus-Inter, le probabili formazioni del match (Di sabato 15 maggio 2021) La Juventus ha una sola possibilità per rincorrere il posto Champions, la vittoria. Pirlo tra dubbi e riconferme, Conte sceglie i migliori Per la prima volta dopo nove anni Juventus-Inter sarà fondamentale principalmente per i bianconeri. Nonostante lo scudetto già cucito sul petto, Conte non ha intenzione di fare regali e schiererà i migliori. Pirlo non ha scampo, può soltanto vincere e sperare, ormai non ha il destino totalmente nelle sue mani. QUI Juventus – Pirlo potrebbe riconfermare l’undici visto contro il Sassuolo, con il solo ingresso di Cuadrado tra i titolari. Il colombiano potrebbe prendere il posto di Danilo, oppure di Kulusevski con una squadra meno spregiudicata. Molto dipenderà dal tipo di partita che vorrà fare Madama, di ripartenza o di costruzione. Dybala e Ronaldo dovrebbe essere la coppia ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) Laha una sola possibilità per rincorrere il posto Champions, la vittoria. Pirlo tra dubbi e riconferme, Conte sceglie i migliori Per la prima volta dopo nove annisarà fondamentale principalmente per i bianconeri. Nonostante lo scudetto già cucito sul petto, Conte non ha intenzione di fare regali e schiererà i migliori. Pirlo non ha scampo, può soltanto vincere e sperare, ormai non ha il destino totalmente nelle sue mani. QUI– Pirlo potrebbe riconfermare l’undici visto contro il Sassuolo, con il solo ingresso di Cuadrado tra i titolari. Il colombiano potrebbe prendere il posto di Danilo, oppure di Kulusevski con una squadra meno spregiudicata. Molto dipenderà dal tipo di partita che vorrà fare Madama, di ripartenza o di costruzione. Dybala e Ronaldo dovrebbe essere la coppia ...

