Juventus Inter, la passerella dei nerazzurri ci sarà? La posizione dei bianconeri (Di sabato 15 maggio 2021) Prima di Juventus-Inter ci sarà la passerella d’onore per i nerazzurri? Le ultime Tiene banco la questione passerella della Juventus per l’Inter all’Allianz Stadium: un modo per celebrare lo Scudetto vinto dai nerazzurri. Pirlo, in conferenza stampa, ha detto: «Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all’Inter. Poi domani vedremo cosa ci diranno di fare». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus non si è espressa nemmeno informalmente ma l’impressione è che la passerella sia improbabile. In fondo, tradizionalmente, si fa solo nella ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Prima dicilad’onore per i? Le ultime Tiene banco la questionedellaper l’all’Allianz Stadium: un modo per celebrare lo Scudetto vinto dai. Pirlo, in conferenza stampa, ha detto: «Non lo so se ci, noi abbiamo già fatto i complimenti all’. Poi domani vedremo cosa ci diranno di fare». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lanon si è espressa nemmeno informalmente ma l’impressione è che lasia improbabile. In fondo, tradizionalmente, si fa solo nella ...

