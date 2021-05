Juventus Inter formazioni ufficiali, Pirlo lascia fuori Dybala e Morata (Di sabato 15 maggio 2021) Juventus formazioni ufficiali – Ci siamo. Meno di un’ora al Derby d’Italia, partita difficilissima che deciderà le sorti della Juventus in Champions League. Va in scena Juventus-Inter all’Allianz Stadium di Torino. Pirlo deve vincere per continuare a tenere vive le speranze Champions. Una sconfitta segnerebbe il futuro della Juve in Europa League. Juventus Inter formazioni ufficiali, chi gioca Pirlo sorprende tutti. Diversi cambi di formazione. Torna Szczesny in porta con Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro in difesa. fuori Bonucci. A centrocampo spazio al duo Rabiot-Bentancur. Sulle fasce Cuadrado e Chiesa. Sorpresa in attacco con Dybala e ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 15 maggio 2021)– Ci siamo. Meno di un’ora al Derby d’Italia, partita difficilissima che deciderà le sorti dellain Champions League. Va in scenaall’Allianz Stadium di Torino.deve vincere per continuare a tenere vive le speranze Champions. Una sconfitta segnerebbe il futuro della Juve in Europa League., chi giocasorprende tutti. Diversi cambi di formazione. Torna Szczesny in porta con Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro in difesa.Bonucci. A centrocampo spazio al duo Rabiot-Bentancur. Sulle fasce Cuadrado e Chiesa. Sorpresa in attacco cone ...

