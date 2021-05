Juventus-Inter, dove vederla. Pur sempre big match (Di sabato 15 maggio 2021) I nerazzurri con lo scudetto già in tasca contro i bianconeri che lotteranno per l’orgoglio Juventus-Inter, dove vederla Juventus-Inter, dove vederla Juventus-Inter, dove vederla – Per l’Inter non c’ più nulla da vincere, la Juventus è attesa mercoledì dall’Atalanta al Mapei Stadium per provare a portare a casa almeno la Coppa Italia. In casa contro i neocampioni i bianconeri dovranno però ottenere tre punti per continuare a sperare nell’accesso in Champions League, che non dipende più solo dalla prestazione degli uomini di Andrea Pirlo. Una partita quindi che non vale il titolo, ma che comunque sarà sempre un confronto apertissimo ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021) I nerazzurri con lo scudetto già in tasca contro i bianconeri che lotteranno per l’orgoglio– Per l’non c’ più nulla da vincere, laè attesa mercoledì dall’Atalanta al Mapei Stadium per provare a portare a casa almeno la Coppa Italia. In casa contro i neocampioni i bianconeri dovranno però ottenere tre punti per continuare a sperare nell’accesso in Champions League, che non dipende più solo dalla prestazione degli uomini di Andrea Pirlo. Una partita quindi che non vale il titolo, ma che comunque saràun confronto apertissimo ...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - FBiasin : Opinione (come sempre non richiesta) sulla questione 'passerella per i giocatori dell'#Inter, prima di #JuveInter'.… - calciomercatoit : ??#JuventusInter - le probabili formazioni in vista del #Derbyditalia - _runawayrose : RT @RossoAIIenatore: Prontissimo per Juventus-Inter -