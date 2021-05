Juventus Inter | Cristiano Ronaldo e il gol numero 777

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 maggio 2021)è andato a segno ribadendo un calcio di rigore parato da Handanovic durante il primo tempo diNumeri che si aggiornano ulteriormente per Cristanodurante. Il7 dellaè andato a segno nel corso del primo tempo dopo un calcio di rigore fischiato per fallo di Darmian su Chiellini. Handanovic aveva parato il penalty di CR7 che però poi ha ribadito in rete a porta vuota. Come celebrato subito dopo sui social il gol del portoghese è il777 della sua carriera. 7?7?7? career goals for CR7? pic.twitter.com/drIQrh045R — 433 (@433) May 15, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.