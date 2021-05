Juventus-Inter 3-2 | Pirlo | “Ci siamo regalati un’altra domenica di speranza”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 maggio 2021) “Era importante vincere per avere ancora una, avevamo l’obbligo di portare avanti il nostro obiettivo. Nonostante alcune difficoltàriusciti a portarla a casa, ciunadisperando in qualche passo falso degli altri”. Queste le parole di Andreadopo la vittoria per 3-2 dellaallo Stadium contro l’. I bianconeri sono riusciti a spuntarla in dieci uomini in un finale rocambolesco. “La sostituzione di Ronaldo? Forse la prima volta che era contento di uscire, avrebbe dovuto correre a vuoto per il resto della partita – spiega il tecnico della Juve a Sky Sport -. Se avessimo avuto la stessa voglia di lottare su ogni palla come in queste ultime partite non saremmo qui a parlare ...