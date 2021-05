?Juventus-Inter 2-1 | diretta | espulso Bentancur per doppia ammonizione fallo su Lukaku

(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di derby d'Italia in Serie A, ma per la prima volta in 9 anni ci si arriva con i valori al rovescio: da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo, all'inseguimento dell'ultimo...

Cristiano Ronaldo è andato a segno ribadendo un calcio di rigore parato da Handanovic durante il primo tempo diNumeri che si aggiornano ulteriormente per Cristano Ronaldo durante. Il numero 7 dellaè andato a segno nel corso del primo tempo dopo un calcio di rigore ...Diretta/(risultato 1 - 0) streaming video e tv: Ronaldo su rigore! DIRETTA ROMA LAZIO: DERBY CALDO MA NON TROPPO Roma Lazio , in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 20:45 di sabato ...Dopo il gol del del belga dal dischetto, i due esultano facendo la parodia della multa ricevuta per aver violato il coprifuoco dopo la Roma ...10' - Bentancur al contrasto su Lukaku, Calvarese mostra il secondo giallo a Bentancur che viene espulso. La Juve è in 10. 8' - Hakimi scappa ad Alex Sandro e tenta il cross, ...