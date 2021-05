?Juventus-Inter 2-1, diretta: esce Cristiano Ronaldo per Morata (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di derby d'Italia in Serie A, ma per la prima volta in 9 anni ci si arriva con i valori al rovescio: da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo, all'inseguimento dell'ultimo... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di derby d'Italia in Serie A, ma per la prima volta in 9 anni ci si arriva con i valori al rovescio: da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo, all'inseguimento dell'ultimo...

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - sportmediaset : ?? Niente passerella d’onore della Juventus all’Inter. ?? #SportMediaset #JuveInter - fabertweet : Da quando la Juventus è in dieci, l'Inter ha concluso solo due volte in porta senza mai prendere lo specchio della porta. #JuventusInter - _Codeine__ : RT @GiovaAlbanese: Tra i calciatori che la #Juventus ha in organico, #Cuadrado è quello che ha fatto più gol contro l'Inter in Serie A: que… -