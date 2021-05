?Juventus-Inter 1-0 | diretta | vantaggio di Ronaldo | ribattuta vincente dopo rigore parato

(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di derby d'Italia in Serie A, ma per la prima volta in 9 anni ci si arriva con i valori al rovescio: da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo, all'inseguimento dell'ultimo...

... da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo , all'inseguimento dell'ultimo obiettivo stagionale rimasto in Serie A , la qualificazione in Champions League; dall'altra l'di Antonio Conte , ormai ...E' il giorno della verità per lache si gioca tutto o quasi contro l'. Il ds bianconero Paratici a Sky, prima della partitissima , assicura che però la strategia del club va avanti in ogni caso Paratici smentisce di ...Intervenuto ai microfoni di Juventus TV, Danilo, terzino bianconero, ha presentato la sfida contro l’Inter. Le sue parole. LA GARA – «Dobbiamo fare la partita che dobbiamo. È decisiva, dobbiamo ..."I programmi si fanno, non dipendono da una sola partita, da due o da tre. Non si fanno aspettando il risultato di una partita ma guardando una o ...