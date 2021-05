Juventus, Cuadrado: «Stavo lavorando da tempo per trovare il gol» (Di sabato 15 maggio 2021) Juan Cuadrado ha riportato avanti la Juventus con l’Inter appena prima dello scadere del primo tempo. Le sue parole all’intervallo Le parole di Cuadrado a fine primo tempo di Juve Inter, dopo aver segnato il gol del momentaneo 2 a 1 proprio allo scadere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 «Ero fiducioso perché da tanto tempo Stavo lavorando per segnare. Cercavo sempre di fare l’assist ma oggi grazie a Dio è andata dentro. Sono contento, ci ho creduto. È stato meritato» ha dichiarato il giocatore colombiano a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Juanha riportato avanti lacon l’Inter appena prima dello scadere del primo. Le sue parole all’intervallo Le parole dia fine primodi Juve Inter, dopo aver segnato il gol del momentaneo 2 a 1 proprio allo scadere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Ero fiducioso perché da tantoper segnare. Cercavo sempre di fare l’assist ma oggi grazie a Dio è andata dentro. Sono contento, ci ho creduto. È stato meritato» ha dichiarato il giocatore colombiano a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

