Juventus, cosa succede senza Champions: soldi, le cifre dell'incubo bianconero (Di sabato 15 maggio 2021) Si scatena lo tsunami perfetto e quella che veniva considerata la Signora del calcio italiano di punto in bianco si trasforma in un brutto anatroccolo. Non è una favoletta per bambini ma quanto è successo alla Juventus nell'ultimo annus horribilis che resterà indissolubilmente legato alla disastrosa esperienza in panchina di Andrea Pirlo. A metà 2020 il club bianconero veniva (quasi) universalmente riconosciuto come una società modello, gestita in modo oculato, da dirigenti capaci che avevano messo su una squadra vincente in grado di moltiplicare il suo appeal commerciale. Oggi, a pochi mesi di distanza, parliamo di una dirigenza in disarmo che ha gestito da dilettanti allo sbaraglio i casi Suarez e Superlega, ha portato i conti del club in profondo rosso e ha fallito tutti gli obiettivi sportivi dell'anno.

