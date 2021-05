Juve Stabia, parla Mainolfi: “Lo sport e l’aiuto della famiglia possono aiutare i giovani atleti in questo periodo” (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Una chiacchierata col responsabile del settore giovanile della Juve Stabia, il sannita Saby Mainolfi, per fare il punto della situazione in merito a quanto affrontato dai ragazzi in questo anno di stop alle attività. Un anno di blocco della crescita personale e sportiva, se così si può definire, perchè, alla fine, hanno pagato i più piccoli con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista dell’attività ma anche da quello dell’essere bambini con tutto ciò che è racchiuso in questo concetto. “I ragazzi sono in una fase di vuoto – così ha dichiarato Mainolfi al canale ufficiale – faticano a mantenere la concentrazione e hanno perso ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCastellammare di(Na) – Una chiacchierata col responsabile del settorele, il sannita Saby, per fare il puntosituazione in merito a quanto affrontato dai ragazzi inanno di stop alle attività. Un anno di bloccocrescita personale eiva, se così si può definire, perchè, alla fine, hanno pagato i più piccoli con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista dell’attività ma anche da quello dell’essere bambini con tutto ciò che è racchiuso inconcetto. “I ragazzi sono in una fase di vuoto – così ha dichiaratoal canale ufficiale – faticano a mantenere la concentrazione e hanno perso ...

