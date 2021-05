Juve, l’agente di Douglas Costa: “Nei prossimi giorni definiremo la situazione, la volontà del giocatore non è un segreto” (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà lontano dalla Juventus il futuro di Douglas Costa. L’attaccante brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma non ha convinto e farà ritorno a Torino al termine della stagione. Per la Juventus Douglas Costa non rientra nei piani futuri, la società vuole ringiovanire la rosa e per il brasiliano non ci sarà spazio. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà lontano dallantus il futuro di. L’attaccante brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma non ha convinto e farà ritorno a Torino al termine della stagione. Per lantusnon rientra nei piani futuri, la società vuole ringiovanire la rosa e per il brasiliano non ci sarà spazio. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Juve, l'agente di #DouglasCosta: 'Colloqui nei prossimi giorni': #JuniorMendonza chiarisce: 'Stiamo cercando di ar… - juve_magazine : JUVENTUS - L'agente di Cristiano Ronaldo: 'I suoi piani non passano attraverso il Portogallo' - marcovarini : Con Gigio c’è una questione di cuore, ma immagino cosa farei invece al posto della dirigenza se una volta in Champi… - oscarvalle1984 : RT @GranFijoThe2nd: Comunque è chiaro che Maldini & co. stiano mettendo pressione ad Hakan facendo uscire voci su #Mkhitaryan e l'agente di… - vincenzodanna12 : RT @GranFijoThe2nd: Comunque è chiaro che Maldini & co. stiano mettendo pressione ad Hakan facendo uscire voci su #Mkhitaryan e l'agente di… -