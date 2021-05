Juve - Inter, pagelle bianconere: per Pirlo tre punti al Cuadrado (Di sabato 15 maggio 2021) Szczesny 5,5 Spiazzato dal rigore, normale amministrazione con qualche incertezza Danilo 6,5 Un paio di uscite palla al piede di personalità, sbaglia poco de Ligt 6,5 Pestone ingenuo su Lautaro con ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021) Szczesny 5,5 Spiazzato dal rigore, normale amministrazione con qualche incertezza Danilo 6,5 Un paio di uscite palla al piede di personalità, sbaglia poco de Ligt 6,5 Pestone ingenuo su Lautaro con ...

