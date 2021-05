John Travolta e Bruce Willis | l’attesa reunion dopo 27 anni da Pulp Fiction

(Di sabato 15 maggio 2021) Si chiama Paradise City ed è il nuovo film che vedrà protagonista un duo unico:. Da, sono passati quasi 30– 27 per l’esattezza – e i due attori hanno dovuto affrontare delle grandi sfide, che hanno messo a dura prova il loro animo. Basti pensare ae alla perdita dell’adorata moglie Kelly Preston, avvenuta nel luglio dello scorso anno. Nonostante tutto, c’è una cosa che i grandi attori non smettono mai di fare: recitare. La loro passione per lo schermo li spinge a rinnovarsi, ad andare avanti e ritrovare la forza di esprimersi. Il primo a lanciare l’indiscrezione ufficiale è stato Deadline, che ha dato l’annuncio delladie ...

Bruce Willis e John Travolta, a distanza di 27 anni da Pulp Fiction, reciteranno insieme nell'action movie Paradise City. Le riprese del progetto inizieranno lunedì a Maui, in Hawaii, e alla regia ci sarà Chuck Russell. Bruce Willis e John Travolta reciteranno insieme in un nuovo film, Paradise City, a 27 anni di distanza da Pulp Fiction.