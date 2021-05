John Malkovich | il talento americano dai geni europei

(Di sabato 15 maggio 2021) Da un piccolo teatro sotterraneo di Chicago al grande schermo. Magnetico, a tratti indecifrabile,ha saputo conquistarsi un posto d’onore tra i grandi interpreti degli ultimi trent’anni. La sua passione per la recitazione nasce ai tempi del college, quando, dopo essersi iscritto al corso di scienze ambientali, si accorge di avere un forte interesse per il teatro. Fino ad allora la carriera artistica non era mai stata presa in considerazione, nonostante la sua passione per la musica e l’abilità nel suonare sia la tuba che la chitarra.di origini europee, il suoè frutto dell’ondata migratoria verso il Nuovo Continente.Gavinnasce a Christopher, cittadina dell’Illinois, il 9 dicembre del 1953. Il padre croato è editore statunitense per ...

Diretto da Clint Eastwood e arrivato nelle sale nel 2008, Changeling è un film drammatico interpretato da Angelina Jolie e John Malkovich che racconta come, nella Los Angeles degli anni 20, una donna chiamata Christine Collins, dopo il rapimento e la ricomparsa di suo figlio Walter, sostiene che il bambino riconsegnatole ... Dustin Hoffman, Al Pacino, Denzel Washington, Mickey Rourke, Jodie Foster, John Malkovich, Antonio Banderas e Scarlett Johansson, solo per citarne alcuni. Con una laurea in giurisprudenza e un ...