Javi Martinez e l’addio al Bayern: “Volevo salutare in uno stadio pieno. Il tecnico più importante che ho avuto è stato Heynckes” (Di sabato 15 maggio 2021) In un’intervista a Kicker, Javi Martinez, difensore del Bayern Monaco, ha parlato del suo addio a fine stagione: “Sarà uno strano addio perché mi sarebbe piaciuto salutare in uno stadio pieno. Sarebbe stato il mio desiderio, ma anche quello di David Alaba, Jerome Boateng e Hansi Flick, ma purtroppo la situazione non lo consente. Però tornerò sicuramente a Monaco, penso a settembre-ottobre perché qui ho tanti amici e tutte le persone che ho conosciuto mi hanno dimostrato grande affetto. Ho tanti ricordi belli di questi nove anni, ma anche brutti come l’infortunio al ginocchio nel 2014, ma mi piace ricordare ogni singolo giorno vissuto qui perché ho giocato con i migliori al mondo, sono stato allenato dai migliori tecnici e sono cresciuto davvero tanto. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) In un’intervista a Kicker,, difensore delMonaco, ha parlato del suo addio a fine stagione: “Sarà uno strano addio perché mi sarebbe piaciutoin uno. Sarebbeil mio desiderio, ma anche quello di David Alaba, Jerome Boateng e Hansi Flick, ma purtroppo la situazione non lo consente. Però tornerò sicuramente a Monaco, penso a settembre-ottobre perché qui ho tanti amici e tutte le persone che ho conosciuto mi hanno dimostrato grande affetto. Ho tanti ricordi belli di questi nove anni, ma anche brutti come l’infortunio al ginocchio nel 2014, ma mi piace ricordare ogni singolo giorno vissuto qui perché ho giocato con i migliori al mondo, sonoallenato dai migliori tecnici e sono cresciuto davvero tanto. ...

