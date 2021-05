Italiano: “Salvezza meritata. Futuro? Provo affetto per questi colori. Parlerò con i nuovi proprietari” (Di sabato 15 maggio 2021) Grande soddisfazione in casa Spezia dopo la vittoria contro il Torino e la matematica Salvezza. L’allenatore dei liguri, Vincenzo Italiano, al termine della partita è intervenuto in conferenza stampa. “Penso che oggi si sia fato un capolavoro, abbiamo centrato un obiettivo importante. Abbiamo fatto uno sforzo triplo per mantenere la categoria. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro fino ad oggi. E’ stata una partita preparata in un allenamento e mezzo, i ragazzi si sono comportati con coraggio e per noi è una Salvezza meritata”. Poi sul Futuro: “Da domani si inizierà a parlare per capire le loro idee, quale Futuro può avere la società. Per quel poco che li ho conosciuti sono persone squisite, per bene, umili e alla mano. Non vedo l’ora di conoscere i loro programmi e capire il ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Grande soddisfazione in casa Spezia dopo la vittoria contro il Torino e la matematica. L’allenatore dei liguri, Vincenzo, al termine della partita è intervenuto in conferenza stampa. “Penso che oggi si sia fato un capolavoro, abbiamo centrato un obiettivo importante. Abbiamo fatto uno sforzo triplo per mantenere la categoria. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro fino ad oggi. E’ stata una partita preparata in un allenamento e mezzo, i ragazzi si sono comportati con coraggio e per noi è una”. Poi sul: “Da domani si inizierà a parlare per capire le loro idee, qualepuò avere la società. Per quel poco che li ho conosciuti sono persone squisite, per bene, umili e alla mano. Non vedo l’ora di conoscere i loro programmi e capire il ...

