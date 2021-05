Italia in giallo: la mappa dei nuovi colori Regioni da lunedì 17 maggio (Di sabato 15 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio la mappa dei nuovi colori Regioni continuerà a fotografare un’Italia tutta gialla eccetto la Valle d’Aosta che resta arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato la nuova ordinanza, in vigore a partire da lunedì 17 maggio. In base al monitraggio settimanale dell’Iss, nessuna Regione è a rischio alto covid, quattro (Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria) hanno una classificazione di rischio moderato. Tutte le altre sono a rischio basso. Risultato: quasi tutte per ora meritano la bandiera gialla. Con gli allentamenti e l’annuncio del premier Draghi, farà capolino da metà maggio anche un Pass per gli spostamenti tra ... Leggi su leggioggi (Di sabato 15 maggio 2021) Da17ladeicontinuerà a fotografare un’tutta gialla eccetto la Valle d’Aosta che resta arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato la nuova ordinanza, in vigore a partire da17. In base al monitraggio settimanale dell’Iss, nessuna Regione è a rischio alto covid, quattro (Calabria, Lombardia, Toscana e Umbria) hanno una classificazione di rischio moderato. Tutte le altre sono a rischio basso. Risultato: quasi tutte per ora meritano la bandiera gialla. Con gli allentamenti e l’annuncio del premier Draghi, farà capolino da metàanche un Pass per gli spostamenti tra ...

