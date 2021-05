Italia chiusa e senza ristori: ma il governo ha intascato più tasse. L’assurdo paradosso (Di sabato 15 maggio 2021) L’Italia vive un altro dei suoi paradossi. Come è possibile che nell’anno del lockdown, delle chiusure, di un Paese abbandonato a sé stesso, di attività chiuse e lasciate senza ristori, il governo sia riuscito a intascare una valanga di tasse? È una formula semplice e al quanto contraddittoria: pochi ristori, tante tasse. La questione delle tasse sospese, a questo punto si è rivelata l’ennesima favola. Analizza Sandro Iacometti su Libero: “Ve li ricordate i primi tre mesi dell’anno? La terza ondata imperversava, gli Italiani erano blindati in casa e i consumi praticamente azzerati. Eppure, le entrate dello Stato sono aumentate”.



Come ha certificato BankItalia, gli incassi sono stati di 96 miliardi, in crescita ... Leggi su ilparagone (Di sabato 15 maggio 2021) L’vive un altro dei suoi paradossi. Come è possibile che nell’anno del lockdown, delle chiusure, di un Paese abbandonato a sé stesso, di attività chiuse e lasciate, ilsia riuscito a intascare una valanga di? È una formula semplice e al quanto contraddittoria: pochi, tante. La questione dellesospese, a questo punto si è rivelata l’ennesima favola. Analizza Sandro Iacometti su Libero: “Ve li ricordate i primi tre mesi dell’anno? La terza ondata imperversava, glini erano blindati in casa e i consumi praticamente azzerati. Eppure, le entrate dello Stato sono aumentate”.Come ha certificato Bank, gli incassi sono stati di 96 miliardi, in crescita ...

Advertising

diorvzayn : lunedì la mia scuola è chiusa per il giro d’Italia - Ulisseonline : Covid, Italia in giallo ma metà dei ristoranti è chiusa - - philatelybot : RT @FilatMazziniMil: Buona giornata a tutti i collezionisti Si è chiusa ieri l'11° vendita su offerta senza commissioni. A breve i lotti… - sabribri1977 : RT @GIUSY09829321: @Gianmar26145917 @MaxDem46 Fino ad ora chi vuoi che sia arrivato in Italia!!!! La feccia di tutto il mondo!!! Bastaaaa s… - oznerol4 : Sardegna ancora chiusa per tutto il mese di maggio..una regione in ginocchio da una cattiva gestione E oltre un an… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia chiusa PETRELLA, 'POLITICA RESTI FUORI, NON MI CANDIDO', OGGI ELEZIONI CIRCOLO TENNIS L'AQUILA ... il più antico circolo d'Abruzzo e uno dei pochissimi in Italia immerso nel verde in un centro storico, molti personaggi in vista della società aquilana. Ma da alcuni anni la struttura 'chiusa' alla ...

Notiziario novità in libreria ** (2) ... e apre una crisi che forse non si è mai chiusa. Attraverso gli anni del terrorismo e della ...politiche riportando alla luce l'eredità di un disegno infranto che ancora grava sull'Italia di oggi.

Oggi arriva il Giro d'Italia: statale 16 chiusa al traffico per il passaggio della corsa Zonalocale Menzogne e provocazioni. Il servizio di Anni 20 su Raidue è una vergogna Merita qualche fact checking il servizio andato in onda giovedì sera su Rai Due nella trasmissione Anni 20? In teoria si. Se si trattasse di giornalismo meriterebbe approfondimento e ...

La crisi sarà devastante ma nessuno ne parla: le lobby rischiano troppo La situazione è drammatica ma non ne siamo ancora pienamente consapevoli. Gli italiani sembrano non avere piena cognizione di uno scenario che, allo stato attuale, sembra inverosimile. 1. Da un mese a ...

... il più antico circolo d'Abruzzo e uno dei pochissimi inimmerso nel verde in un centro storico, molti personaggi in vista della società aquilana. Ma da alcuni anni la struttura '' alla ...... e apre una crisi che forse non si è mai. Attraverso gli anni del terrorismo e della ...politiche riportando alla luce l'eredità di un disegno infranto che ancora grava sull'di oggi.Merita qualche fact checking il servizio andato in onda giovedì sera su Rai Due nella trasmissione Anni 20? In teoria si. Se si trattasse di giornalismo meriterebbe approfondimento e ...La situazione è drammatica ma non ne siamo ancora pienamente consapevoli. Gli italiani sembrano non avere piena cognizione di uno scenario che, allo stato attuale, sembra inverosimile. 1. Da un mese a ...