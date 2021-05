Italia chiusa e senza ristori: ma il governo ha intascato più tasse. L’assurdo paradosso (Di sabato 15 maggio 2021) L’Italia vive un altro dei suoi paradossi. Come è possibile che nell’anno del lockdown, delle chiusure, di un Paese abbandonato a sé stesso, di attività chiuse e lasciate senza ristori, il governo sia riuscito a intascare una valanga di tasse? È una formula semplice e al quanto contraddittoria: pochi ristori, tante tasse. La questione delle tasse sospese, a questo punto si è rivelata l’ennesima favola. Analizza Sandro Iacometti su Libero: “Ve li ricordate i primi tre mesi dell’anno? La terza ondata imperversava, gli Italiani erano blindati in casa e i consumi praticamente azzerati. Eppure, le entrate dello Stato sono aumentate”.



Come ha certificato BankItalia, gli incassi sono stati di 96 miliardi, in crescita ... Leggi su ilparagone (Di sabato 15 maggio 2021) L’vive un altro dei suoi paradossi. Come è possibile che nell’anno del lockdown, delle chiusure, di un Paese abbandonato a sé stesso, di attività chiuse e lasciate, ilsia riuscito a intascare una valanga di? È una formula semplice e al quanto contraddittoria: pochi, tante. La questione dellesospese, a questo punto si è rivelata l’ennesima favola. Analizza Sandro Iacometti su Libero: “Ve li ricordate i primi tre mesi dell’anno? La terza ondata imperversava, glini erano blindati in casa e i consumi praticamente azzerati. Eppure, le entrate dello Stato sono aumentate”.Come ha certificato Bank, gli incassi sono stati di 96 miliardi, in crescita ...

Advertising

MazzoliElena2 : @giuseppebretta @AmiciUfficiale Vince facile con tutta l'italia chiusa in casa - Mania48Mania53 : RT @mauro8100: ' Dal 24 dic al 5 gen la chiesa di SanTorpete, Genova, resterà chiusa per #ObiezionediCoscienza contro il #DecretoSalvini C… - ConcorsoS : RT @trukdrake: E non dite che mancano i soldi! Chiedeteli alla Casellati! 750.000 euro di voli di stato a Italia completamente chiusa. Verg… - marcocarestia : RT @coldiretti: #COVID19, Coldiretti: con l’Italia in giallo resta chiusa per il servizio al tavolo circa la metà delle attività di ristora… - semplicesai : Alife, da lunedì 17 fino a sabato 22 chiusa al traffico viale Caduti sul Lavoro. Ecco le deviazioni - Day Italia Ne… -