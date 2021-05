Iss | a 35 giorni da prima dose -95% decessi | -90% ricoveri

(Di sabato 15 maggio 2021) Nelle persone vaccinate il rischio di infezione da Sars-CoV2, di ricovero e di decesso, diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane. A partire dai 35dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell?80% delle infezioni, del 90% deie del 95% deisia negli uomini che nelle donne e in persone di diverse fasce di età. I dati emergono dal primo report nazionale sull’impatto della vaccinazione anti Covid a cura dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) e del Ministero della Salute, in base all’analisi congiunta dell’anagrafe nazionale vaccini e della sorveglianza integrata Covid-19.

A partire dai 35 giorni dall'inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell'80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi sia negli uomini che nelle donne e in persone di diverse fasce di età. I dati emergono dal primo report nazionale sull'impatto della vaccinazione anti Covid a cura dell'Istituto superiore di Sanità (ISS) e del Ministero della Salute.