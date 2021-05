Israele, razzi di Hamas su centro-sud del paese. Netanyahu: «Avanti finché sarà necessario». Gaza, bombardato palazzo dei media (Di domenica 16 maggio 2021) Tensione altissima in Medio Oriente. Le sirene di allarme hanno nuovamente risuonato a Tel Aviv e nella zona metropolitana in tarda serata. Si sono udite esplosioni in cielo dovute con... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 16 maggio 2021) Tensione altissima in Medio Oriente. Le sirene di allarme hanno nuovamente risuonato a Tel Aviv e nella zona metropolitana in tarda serata. Si sono udite esplosioni in cielo dovute con...

Advertising

lauraboldrini : Fermatevi! Bombe e razzi non aiutano gli israeliani e non aiutano i palestinesi. Servono solo a #Netanyahu e #Hamas… - sole24ore : #Gaza, razzi su campo profughi:?bambini tra le vittime. Mediatore Usa a Tel Aviv. Distrutto l’edificio dove aveva s… - fanpage : ULTIM'ORA Colpito e distrutto un palazzo che ospitava gli uffici dell'agenzia Usa Associated Press e di Al Jazeera. - gianlucaponte : RT @ProgDreyfus: Non riusciamo più a contare le centinaia di razzi che Hamas sta lanciando su Israele...Hei tu che stai leggi, com’è inizia… - FlavioSP56 : RT @carladiveroli: #Israele #Gaza Parliamo di #Hamas, che non si è mai posta il problema di lanciare razzi direttamente da una moschea #Isr… -