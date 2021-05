Israele, Hamas annuncia nuovi bombardamenti su Tel Aviv (Di sabato 15 maggio 2021) Hamas ha avvertito che tornerà ad attaccare Tel Aviv dopo qualche ora di sospensione dei bombardamenti. La decisione è stata presa dal comandante dell'ala militare, Mohammed Deif. Gli israeliani '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 maggio 2021)ha avvertito che tornerà ad attaccare Teldopo qualche ora di sospensione dei. La decisione è stata presa dal comandante dell'ala militare, Mohammed Deif. Gli israeliani '...

andreapurgatori : #propagandalive @welikeduel ho un po’ di domande senza risposta. Chi ha fatto saltare l’accordo di pace Rabin/Arafa… - lauraboldrini : Fermatevi! Bombe e razzi non aiutano gli israeliani e non aiutano i palestinesi. Servono solo a #Netanyahu e #Hamas… - ilpost : Non è una guerra alla pari - Deiana_Luca9 : RT @MediasetTgcom24: Israele, Hamas annuncia nuovi bombardamenti su Tel Aviv #Gaza - Andyphone : RT @Andyphone: @Comunardo Lo accuseranno di avere ospitato membri di Hamas negli uffici? Comunque immaginiamo se a bombardare quel palazzo… -