Israele-Gaza: altro bombardamento a Gaza, muore una famiglia di 10 anni (Di sabato 15 maggio 2021) Un’intera famiglia di 10 persone, otto bambini e due donne, è morta nel crollo di una casa di tre piani nella parte nord-occidentale della Striscia di Gaza, bombardata dagli israeliani: lo riferiscono i media israeliani e palestinesi. Un bimbo di cinque mesi è l’unico superstite della famiglia Abu Hatab e secondo i testimoni è stato trovato vivo sotto le macerie grazie alla madre che gli ha fatto da scudo. Portato in ospedale, è stato operato per gravi ferite. L’edificio, adiacente al campo profughi di al-Shati, sarebbe stato colpito da almeno tre missili sganciati dagli F-16 israeliani che hanno causato il ferimento di 25 persone nelle abitazioni vicine. Si tratta del più alto numero di vittime in un singolo bombardamento israeliano dall’inizio della campagna militare, lunedì scorso. Il bilancio ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Un’interadi 10 persone, otto bambini e due donne, è morta nel crollo di una casa di tre piani nella parte nord-occidentale della Striscia di, bombardata dagli israeliani: lo riferiscono i media israeliani e palestinesi. Un bimbo di cinque mesi è l’unico superstite dellaAbu Hatab e secondo i testimoni è stato trovato vivo sotto le macerie grazie alla madre che gli ha fatto da scudo. Portato in ospedale, è stato operato per gravi ferite. L’edificio, adiacente al campo profughi di al-Shati, sarebbe stato colpito da almeno tre missili sganciati dagli F-16 israeliani che hanno causato il ferimento di 25 persone nelle abitazioni vicine. Si tratta del più alto numero di vittime in un singoloisraeliano dall’inizio della campagna militare, lunedì scorso. Il bilancio ...

