Israele | diluvio di bombe | demolito il grattacielo che ospita Al Jazeera

(Di sabato 15 maggio 2021)lancia una nuova durissima offensiva contro Gaza. Colpito ilsede di Ale altri media. Immagini impressionanti Ancora sangue in Medio Oriente, dove negli ultimi minuti si è consumata una nuova e durissima offensiva disu Gaza. L’attacco aereo L’esercito israeliano ha lanciato una pioggia di razzi, i quali hannoun, sede degli studi di diversi media, tra cui quello dell’agenzia Usa Associated Press e di Al. L’attacco aereo ha avuto luogo circa un’ora fa. Prima dell’operazione, l’esercito israeliano aveva avvisato gli uffici di abbandonare l’edificio. Il proprietario della struttura cheva alcuni alcuni appartamenti ed uffici, ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata ...

Leggi anche- Gaza, un tweet e poi ildi bombe: l'offensiva sui tunnel di Hamas Cosa sta succedendo, in? Domande e risposte L'ambasciatrice palestinese in Italia: "I missili? ...In quei 60 minuti l'aviazione e l'artiglieria hanno lanciato uno dei più pesanti bombardamenti in tutte le guerre combattute tra Hamas e. Hanno partecipato anche 160 aerei che hanno sganciato ...Di qua Zikhron Yaaqov, di là Fureidis. In mezzo l’incrocio e i semafori dove la figlia di Amos Oz si è presentata giovedì pomeriggio con i vicini di casa per distribuire fiori e spighe di campo agli a ...Centrata anche una rete di tunnel che sarebbe stata utilizzata dai militanti di Hamas. entocinquanta obiettivi colpiti nel corso del massiccio attacco sferrato nella notte dalle forze armate israelian ...