Israele, cosa sta succedendo fra Gerusalemme e Gaza (Di sabato 15 maggio 2021) Non più solo l'aviazione, ora ci sono anche i carri armati pronti a bombardare i villaggi a Nord della Striscia di Gaza. Israele attacca e dopo quasi una settimana di guerra non si vede tregua all'orizzonte. Dall'inizio del conflitto sono state uccise oltre 120 persone nella Striscia e meno di una decina nello stato di Israele. Sono numeri che mostrano quanto questo scontro, l'ennesimo in un conflitto che nasce nel secolo passato, sia asimmetrico. Israele ha a disposizione una potenza militare moderna e tecnologicamente avanzata contro cui ben poco possono fare i gruppi armati palestinesi, Hamas su tutti, sparando razzi terra-terra di gittata molto limitata.

