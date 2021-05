Israele bombarda a Gaza il grattacielo sede di al-Jazeera e Associated Press (Di sabato 15 maggio 2021) Abbattuto il grattacielo di al-Jala, sede di diversi media a Gaza. La giustificazione di Israele: “Hamas usa edifici elevati a Gaza per fini militari”. La reporter di Al Jazeera: “Lavoriamo dall’ospedale, è l’unico posto sicuro”. Finora sono più di 140 i morti, e tra loro ci sono 39 minori e 22 donne. Anche i lanci di razzi da Gaza nella notte non si sono interrotti. Il bombardamento, potentissimo, ha fatto crollare uno sull’altro tutti i piani del grattacielo di al-Jala, nel pieno centro di Gaza, che si è dissolto dentro un’indefinita massa di polvere. Un luogo di importanza cruciale per i media internazionali, visto che agli ultimi piani ospitava le sedi di al-Jazeera e di agenzie di informazione, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Abbattuto ildi al-Jala,di diversi media a. La giustificazione di: “Hamas usa edifici elevati aper fini militari”. La reporter di Al: “Lavoriamo dall’ospedale, è l’unico posto sicuro”. Finora sono più di 140 i morti, e tra loro ci sono 39 minori e 22 donne. Anche i lanci di razzi danella notte non si sono interrotti. Ilmento, potentissimo, ha fatto crollare uno sull’altro tutti i piani deldi al-Jala, nel pieno centro di, che si è dissolto dentro un’indefinita massa di polvere. Un luogo di importanza cruciale per i media internazionali, visto che agli ultimi piani ospitava le sedi di al-e di agenzie di informazione, ...

