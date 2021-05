Israele bombarda a Gaza il grattacielo sede di al-Jazeera e Associated Press: “È nascondiglio di Hamas”. Colpito campo profughi: morti bambini (Di sabato 15 maggio 2021) Il bombardamento, potentissimo, ha fatto crollare uno sull’altro tutti i 12 piani del grattacielo di al-Jala, nel pieno centro di Gaza, che si è dissolto dentro un’indefinita massa di polvere. Un luogo di importanza cruciale per i media internazionali, visto che agli ultimi piani ospitava le sedi di al-Jazeera e di agenzie di informazione, tra le quali l’Associated Press, mentre gli altri piani sono occupati da uffici commerciali. Ma l’esercito israeliano, che prosegue senza sosta l’offensiva nella Striscia dopo avere bombardato i tunnel, ha giustificato poco dopo la sua azione, diretta a un palazzo che Hamas, spiegano i militari, usava come “nascondiglio”. Israele: “Hamas usa il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Ilmento, potentissimo, ha fatto crollare uno sull’altro tutti i 12 piani deldi al-Jala, nel pieno centro di, che si è dissolto dentro un’indefinita massa di polvere. Un luogo di importanza cruciale per i media internazionali, visto che agli ultimi piani ospitava le sedi di al-e di agenzie di informazione, tra le quali l’, mentre gli altri piani sono occupati da uffici commerciali. Ma l’esercito israeliano, che prosegue senza sosta l’offensiva nella Striscia dopo avereto i tunnel, ha giustificato poco dopo la sua azione, diretta a un palazzo che, spiegano i militari, usava come “”.: “usa il ...

