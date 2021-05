Israele bombarda a Gaza il grattacielo sede di al-Jazeera e Associated Press. Colpiti tunnel e campo profughi: bambini tra le vittime (Di sabato 15 maggio 2021) Il bombardamento, potentissimo, ha fatto crollare uno sull’altro tutti i piani del grattacielo di al-Jala, nel pieno centro di Gaza, che si è dissolto dentro un’indefinita massa di polvere. Un luogo di importanza cruciale per i media internazionali, visto che agli ultimi piani ospitava le sedi di al-Jazeera e di agenzie di informazione, tra le quali l’Associated Press, mentre gli altri piani sono occupati da uffici commerciali. Ma l’esercito israeliano, che prosegue senza sosta l’offensiva nella Striscia dopo avere bombardato i tunnel, ha giustificato poco dopo la sua azione, diretta a un palazzo che Hamas, spiegano i militari, usava come “nascondiglio”. “Hamas ha trasformato zone residenziali a Gaza in postazioni militari – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Ilmento, potentissimo, ha fatto crollare uno sull’altro tutti i piani deldi al-Jala, nel pieno centro di, che si è dissolto dentro un’indefinita massa di polvere. Un luogo di importanza cruciale per i media internazionali, visto che agli ultimi piani ospitava le sedi di al-e di agenzie di informazione, tra le quali l’, mentre gli altri piani sono occupati da uffici commerciali. Ma l’esercito israeliano, che prosegue senza sosta l’offensiva nella Striscia dopo avereto i, ha giustificato poco dopo la sua azione, diretta a un palazzo che Hamas, spiegano i militari, usava come “nascondiglio”. “Hamas ha trasformato zone residenziali ain postazioni militari – ha ...

