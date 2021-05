Isole Covid free in Italia: quali sono e cosa si intende (Di sabato 15 maggio 2021) Isole Covid free per dare al più presto possibile un impulso al turismo, in attesa ovviamente che anche il resto dei territori attraverso la vaccinazione tornino alla normalità. È più o meno questo il disegno che si vuole mettere in atto, scegliendo di creare delle aree dove si prova a sbarrare la strada al virus. Sfruttando, come è possibile in arcipelaghi o territori interamente circondati dal mare, la possibilità di monitorare gli ingressi. Isole Covid free: cosa sono Ma cosa sono le Isole Covid free? sono luoghi che, come dice la stessa parola, sono liberi dal coronavirus e si fa di tutto per non farlo entrare. In tal modo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 15 maggio 2021)per dare al più presto possibile un impulso al turismo, in attesa ovviamente che anche il resto dei territori attraverso la vaccinazione tornino alla normalità. È più o meno questo il disegno che si vuole mettere in atto, scegliendo di creare delle aree dove si prova a sbarrare la strada al virus. Sfruttando, come è possibile in arcipelaghi o territori interamente circondati dal mare, la possibilità di monitorare gli ingressi.Maleluoghi che, come dice la stessa parola,liberi dal coronavirus e si fa di tutto per non farlo entrare. In tal modo ...

