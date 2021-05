Isolde Kostner: una forza della natura sull’Isola dei Famosi (Di sabato 15 maggio 2021) La diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera 14 maggio 2021, ha mostrato una Isolde Kostner agguerrita. Una vera forza della natura contro tutti, o quasi. Cosa è successo? Isolde Kostner vs Valentina Persia chi vince? La puntata inizia con Ilary Blasi che si collega con Playa Palapa dove troviamo Massimiliano Rosolino con i naufraghi. La conduttrice chiede a Isolde Kostner e Valentina Persia di mettersi a sedere su due postazioni vicine. Dopodiché manda in onda una clip in cui le due naufraghe si scontrano e parlano delle differenze che ci sono tra loro due. Anche il resto dei compagni definiscono Isolde e Valentina diverse ma simili in quanto entrambe combattono per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) La diciassettesima puntata dell’Isola dei, andata in onda ieri sera 14 maggio 2021, ha mostrato unaagguerrita. Una veracontro tutti, o quasi. Cosa è successo?vs Valentina Persia chi vince? La puntata inizia con Ilary Blasi che si collega con Playa Palapa dove troviamo Massimiliano Rosolino con i naufraghi. La conduttrice chiede ae Valentina Persia di mettersi a sedere su due postazioni vicine. Dopodiché manda in onda una clip in cui le due naufraghe si scontrano e parlano delle differenze che ci sono tra loro due. Anche il resto dei compagni definisconoe Valentina diverse ma simili in quanto entrambe combattono per ...

