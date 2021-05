Isola dei Famosi, Vera Gemma tira fuori le unghie: attacco alla famiglia Rodriguez – VIDEO (Di sabato 15 maggio 2021) Vera Gemma è intervenuta, durante la puntata di ieri, contro Cecilia Rodriguez. Il commento dell’ex naufraga: “Sono contro tutti” Nonostante l’eliminazione, avvenuta nelle scorse puntate, Vera Gemma continua a intrattenere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 15 maggio 2021)è intervenuta, durante la puntata di ieri, contro Cecilia. Il commento dell’ex naufraga: “Sono contro tutti” Nonostante l’eliminazione, avvenuta nelle scorse puntate,continua a intrattenere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - IsolaDeiFamosi : Isolde è la prima dei due Leader Salvador di questa puntata! Qualcuno sorpreso? #Isola - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - quandilfaitnoir : Io felice perché il king Brando Giorgi ha messo uno dei miei tweet su di lui nelle sue storie di Instagram. Per chi… - Leonard29577026 : RT @TV_Italiana: L'#Isola dei Famosi a rischio eliminazione? ?? Continuano gli ascolti bassi per il reality condotto da Ilary Blasi: 16.7%… -