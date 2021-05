Isola dei Famosi: Maurizio Costanzo lascia un commento pungente e cattivello (Di sabato 15 maggio 2021) Maurizio Costanzo contattato da Il Fatto Quotidiano ha lasciato un commento pungente e cattivello sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. A distanza di due mesi il giornalista fa ancora fatica a capire chi siano determinati concorrenti sbarcati in Honduras, per questo motivo ha così dichiarato: “Non mi stupisco se uno sconosciuto non riesce a fare un tuffo in acqua, ma che me ne importa? Se voglio vederlo vado a Ostia!” Colpiti, affondati. Maurizio Costanzo ha poi aggiunto: “L’Isola dei Famosi ha un problema: non si può chiamare Isola dei Famosi se poi Famosi non lo sono, bisogna chiamarla semplicemente ... Leggi su biccy (Di sabato 15 maggio 2021)contattato da Il Fatto Quotidiano hato unsulla nuova edizione de L’deicondotta da Ilary Blasi. A distanza di due mesi il giornalista fa ancora fatica a capire chi siano determinati concorrenti sbarcati in Honduras, per questo motivo ha così dichiarato: “Non mi stupisco se uno sconosciuto non riesce a fare un tuffo in acqua, ma che me ne importa? Se voglio vederlo vado a Ostia!” Colpiti, affondati.ha poi aggiunto: “L’deiha un problema: non si può chiamaredeise poinon lo sono, bisogna chiamarla semplicemente ...

