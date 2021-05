Isola dei Famosi, Iva Zanicchi senza filtri durante la puntata di ieri sera (Di sabato 15 maggio 2021) Isola dei Famosi, Iva Zanicchi senza filtri nel reality e show televisivo i suoi commenti sui fondoschiena delle naufraghe ha lasciato tutti in imbarazzo. Isola dei Famosi, le parole di Iva Zanicchi hanno lasciato lo studio in imbarazzo (Getty Images)Iva Zanicchi ha dato sfogo alla sua malizia e ai doppi sensi durante la puntata andata in onda questa sera, infatti ha fatto alcuni apprezzamenti nei confronti delle concorrenti dello show televisivo. L’opinionista con la sua sincerità ha spiazzato tutti in studio, lasciandosi andare ad un commento fuori dal normale, dichiarando che le naufraghe hanno dei beni fondoschiena, questo è solo l’inizio di un siparietto basato ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021)dei, Ivanel reality e show televisivo i suoi commenti sui fondoschiena delle naufraghe ha lasciato tutti in imbarazzo.dei, le parole di Ivahanno lasciato lo studio in imbarazzo (Getty Images)Ivaha dato sfogo alla sua malizia e ai doppi sensilaandata in onda questa, infatti ha fatto alcuni apprezzamenti nei confronti delle concorrenti dello show televisivo. L’opinionista con la sua sincerità ha spiazzato tutti in studio, lasciandosi andare ad un commento fuori dal normale, dichiarando che le naufraghe hanno dei beni fondoschiena, questo è solo l’inizio di un siparietto basato ...

