Isola dei famosi: incidente per Valentina Persia-Ecco come sta (Di sabato 15 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo durante la prova di ieri sera e quali sono le condizioni di Valentina Persia dopo un’incidente. Valentina Persia ed il momento che ha perso la presa dopo oltre due minutiLei è una delle prime naufraghe ad essere arrivate sul’Isola dei famosi in Honduras, ed è davvero combattiva, stiamo parlando di Valentina Persia. Ma ieri sera, durante le diretta è stata vittima di un incidente, vediamo insieme come sta e cosa le è successo. Valentina Persia e l’incidente all’Isola Ieri sera è andata in onda una nuova puntata per quanto riguarda l’amato reality dell’Isola dei ... Leggi su formatonews (Di sabato 15 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo durante la prova di ieri sera e quali sono le condizioni didopo un’ed il momento che ha perso la presa dopo oltre due minutiLei è una delle prime naufraghe ad essere arrivate sul’deiin Honduras, ed è davvero combattiva, stiamo parlando di. Ma ieri sera, durante le diretta è stata vittima di un, vediamo insiemesta e cosa le è successo.e l’all’Ieri sera è andata in onda una nuova puntata per quanto riguarda l’amato reality dell’dei ...

