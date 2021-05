Isola dei Famosi, gli ascolti del 14 maggio: ecco quanto ha fatto la 17^ puntata (Di sabato 15 maggio 2021) L’Isola dei Famosi è tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la diciassettesima puntata è andata in onda ieri venerdì 14 maggio. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 2.796.000 telespettatori, pari al 16,72% di share. Il suo diretto competitor, il programma di Carlo Conti Top Dieci su Rai Uno, ha invece fatto 3.270.000 telespettatori, pari al 15,47% di share. La diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi si è conclusa con la nomination di Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Roberto Ciufoli e l’eliminazione di Emanuela Tittocchia, che non ha accettato di restare a Playa Imboscatissima con Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Roberto, Ignazio, Andrea. Chi vuoi eliminare lo decidi tu Ci vediamo lunedì. #Isola ... Leggi su biccy (Di sabato 15 maggio 2021) L’deiè tornata su Canale 5 con Ilary Blasi e la diciassettesimaè andata in onda ieri venerdì 14. L’appuntamento di ieri ha raccolto davanti allo schermo 2.796.000 telespettatori, pari al 16,72% di share. Il suo diretto competitor, il programma di Carlo Conti Top Dieci su Rai Uno, ha invece3.270.000 telespettatori, pari al 15,47% di share. La diciassettesimade L’deisi è conclusa con la nomination di Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Roberto Ciufoli e l’eliminazione di Emanuela Tittocchia, che non ha accettato di restare a Playa Imboscatissima con Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Roberto, Ignazio, Andrea. Chi vuoi eliminare lo decidi tu Ci vediamo lunedì. #...

