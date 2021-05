Isola dei famosi, Giulia Salemi furiosa contro il regolamento dello show (Di sabato 15 maggio 2021) Giulia Salemi è la madre di Fariba Teherani, una delle concorrenti più chiacchierate e controverse di questa 15esima edizione dell’Isola dei famosi; la Salemi, come ha mostrato nel corso della sua partecipazione al GF Vip 5, non ha problemi nel parlare, anzi, spesso lo fa davvero troppo. In un ultimo post Twitter si è scagliata contro il Televoto e alcuni meccanismi del regolamento dello show. Se non conoscessimo Giulia Salemi, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 15 maggio 2021)è la madre di Fariba Teherani, una delle concorrenti più chiacchierate everse di questa 15esima edizione dell’dei; la, come ha mostrato nel corso della sua partecipazione al GF Vip 5, non ha problemi nel parlare, anzi, spesso lo fa davvero troppo. In un ultimo post Twitter si è scagliatail Televoto e alcuni meccanismi del. Se non conoscessimo, Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - GioPanariello : Sono un po’ indeciso sull’acconciatura per questo fine settimana. Voi cosa mi consigliate: A) Nino D’angelo anni ‘… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - verogossipnews : Akasch Kumar ha deciso che non sarà più presente in studio all'Isola Dei Famosi. Preferisco che vadano persone che… - loscugnizzo76 : RT @Sonia59804639: Isola dei Conigli Lampedusa ??????che spettacolo!!!!! -