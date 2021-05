Isola dei Famosi | chi è stato eliminato ieri sera? Una decisione incredibile

(Di sabato 15 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chi ènella diciassettesima puntata dell’dei? Emozioni a non finire: ecco chi è finito in nominationè andata in onda un’altra interessante e spettacolare puntata dell’dei, il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Quattro i concorrenti… - _Carabinieri_ : Sigonella (Aeroporto “Cosimo di Palma”) Il #13maggio 2017 viene istituito lo Squadrone #Carabinieri Eliportato “Cac… - IsolaDeiFamosi : Isolde è la prima dei due Leader Salvador di questa puntata! Qualcuno sorpreso? #Isola - Ari_ashely2 : RT @franco_bagnasco: I problemi dell'Isola dei famosi (che pure prevale su #Top10 di un punto di share) sono soprattutto nella serata del v… - franco_bagnasco : I problemi dell'Isola dei famosi (che pure prevale su #Top10 di un punto di share) sono soprattutto nella serata de… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Tutti ricordano Enzo Paolo Turchi all'famosi quando, in preda alla nostalgia per la sua casa e per la moglie, decise di mollare tutto e fare rientro in Italia. I due sono sempre stati, nell'...... la Sardegna si ferma all'11,6 con quasi il 40%cittadini che ha ricevuto almeno una dose (39,97%), proprio mentre l'si appresta ad entrare in zona gialla, che scatterà da lunedì 17. . 15 ...L’Isola dei Famosi, Akash Kumar non tornerà in studio: “La mia presenza termina qua” Akash Kumar è stato uno dei concorrenti più contestati di questa ...Perde pubblico L’Isola dei Famosi 2021 ogni venerdì. Questo, però, non coinvolge soltanto il reality condotto da Ilary Blasi, ma anche Top Dieci di Carlo Conti e un po’ tutte le altre reti. Sembra pro ...