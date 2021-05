Isola | Cecilia Rodriguez non le manda a dire alla produzione | “Che ingiutizia!”

(Di sabato 15 maggio 2021) La fidanzata del naufrago, Ignazio Moser è tornata a casa con l'”amaro” in bocca per aver assistito ad un torto vero e proprio in studio. Durante la puntata numero “17”… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi polemiche contro i meccanismi dell’Isola 15: ecco cosa è successo - #Cecilia… - blogtivvu : Cecilia Rodriguez “contro” L’Isola dei Famosi: Ignazio Moser in nomination dopo la prova leader… - IsaeChia : Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, polemiche contro i meccanismi dell’#Isola 15: ecco cosa è successo #prelemi - ile_jacob : RT @naugetxt: Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez voci del popolo, che power couples ?? #isola - Saona75180771 : La prima cosa che voglio quando finirà l'isola è una cena a 4 tra cerioli, Ignazio, Arianna e Cecilia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Cecilia

Dei Famosi,Rodriguez critica per la nomination di Ignazio Moser: 'Non si è mai visto' La diciassettesima puntata de L'Dei Famosi ha generato un certo malcontento da parte di ...E' stata una puntata particolare per Ignazio Moser e dopo la serataRodriguez non ha perso occasione lanciare un appello social Ieri sera si è conclusa un'altra puntata dell'dei famosi e le sorprese non sono mancate. La sfida si fa sempre più dura e ...Cecilia Rodriguez “attacca” L’Isola dei Famosi: Ignazio Moser in nomination dopo la prova leader contro Isolde Kostner, ecco cosa è successo.Dissapori tra i naufraghi a causa della scarsità di cibo. Sempre più forte Isolde Kostner, via Emanuela Tittocchia che rinuncia alla seconda chance su Playa Imboscadissima ...