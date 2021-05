Isola 15 | l’opinione di Isa sulla diciassettesima puntata

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 15 maggio 2021) Ero sinceramente curiosa di vedere i dati di ascolto delladi ieri dell’perché, boh, io l’ho trovata davvero difficile da seguire e se non fossi stata costretta ad arrivare alla fine per poi poterla commentare oggi, credo che avrei abbandonato dopo la prima mezz’ora. Televoti aperti, chiusi, prove leader, super leader, extra leader, iper leader, ogni tanto una lite buttata lì a casaccio, Rosolino scoglionato che spiegava le prove peggio del solito, Ilary Blasi scoglionata da Rosolino scoglionato, quelle due povere disgraziate buttate nella Playa Imboscatissima e considerate per 10 minuti totali in quasi quattro ore di diretta, parola data a Manuela Ferrera che non sapevamo chi fosse già quando era nell’(si, giuro, è stata una naufraga, so che non ve ne siete accorti ma su Wikipedia c’è scritto così) figuriamoci in ...