Isola 15 | gli ascolti della diciassettesima puntata | share del 16 | 3% il più basso di questa edizione

(Di sabato 15 maggio 2021)15, gli. E’ andata in onda ieri sera una nuovadide L’dei famosi, il reality di sopravvivenza ambientato in Honduras e giunto alla sua quindicesima. A commentare le vicende dei naufraghi, con la padrona di casa Ilary Blasi. come sempre gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Mentre in collegamento dall’Honduras c’era l’inviato Massimiliano Rosolino. Unaricca di sfide e di confronti tra i concorrenti che ha visto l’eliminazione definitiva di Emanuela Tittocchia. Ad andare in nomination invece stavolta sono stati tre uomini: Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Ma come ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi a Lampedusa. Sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635… - ClaudioDiPaolo2 : @CalaminiciM Gli altri concorrenti abbandonano(scappano) l'isola?? - Giusepp92635258 : Gli è andata pure bene all’ #isola considerando la puntata noiosissima ?? - IsaeChia : #Isola 15, gli ascolti della diciassettesima puntata: dopo l’exploit di lunedì i dati tornano a scendere #tzvip… - noisychaos : Come avevo già intuito, spostare #FreedomItalia1 al giovedì non ha aiutato #isola ma solo #quartogrado. La Mediaset… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola gli

Traaltri hanno partecipato Rosa Fanti , moglie dello chef Carlo Cracco, e Ildo Damiano , noto ... A quanto pare Camila e Loic si sono conosciuti su un'grec a durante una vacanza. Lui l'..."Anche tuttialtri quartieri cittadini meritano di più da parte di una amministrazione comunale come quella ... nel tratto tra viadel Giglio e viadi Palmaiola (non via Isole Egadi come ...E' andata in onda ieri sera una nuova puntata di questa edizione de L'Isola dei famosi, il reality di sopravvivenza ambientato in Honduras ...Matilda De Angelis, rivelazione sorprendente: "Sul set penso di fare schifo" E' una della attrici rivelazione dell'ultimo anno, per Matilda De Angelis è ...