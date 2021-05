Isola 15 | Arianna Cirrincione prende le difese del fidanzato Andrea Cerioli dopo la puntata di ieri sera

(Di sabato 15 maggio 2021)è andata in onda la diciassettesimade L’dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi giunto alla quindicesima edizione. Nellata di– tra le varie cose – è stata fatta vedere anche una clip in cuisi lamentava di avere fame e di essere molto stanco. A seguito di ciò l’ex tronista di Uomini e Donne è stato aspramente criticato sui social e a difenderlo ci ha pensato – tramite delle Instagram Stories – la fidanzata: Sto leggendo dei commenti che trovo davvero di cattivo gusto e fuori luogo. Innanzituttola clip di, non è cheè l’unico si lamenta, semplicemente è quello oggettivamente ...

