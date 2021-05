“Irriconoscibile” Anni fa la vip italiana era così | ma oggi è un’altra | fisico al top e ritocchini

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 15 maggio 2021) È un’influencer molto seguita sui social. Una vera e propria “picconatrice” di personaggi famosi che punge con le sue critiche ironiche ex tronisti, tronisti, corteggiatori e personaggi che gravitano intorno al mondo della televisione e dello spettacolo. Sfogliando sul suo profilo Instagram, infatti, è possibile vedere come le sue “vittime” preferite siano soprattutto i personaggi famosi come tronisti e corteggiatrici di Uomini e Donne, personaggi ‘creati’ da Barbara D’Urso e influencer. Il suo obiettivo sui social è quello di sbugiardare tutte quelle persone che mentono o si pongono in situazioni ambigue e grazie alle segnalazioni che le arrivo molto spesso è stata in grado di sbugiardare molti vip. Nelle ultime ore, però, Deianira Marzano è stata ‘colta in fallo’ da Eliana Michelazzo, nota al pubblico appassionato del trash tv per essere stata una delle protagoniste assolute del ...