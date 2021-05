“Io sono Giorgia” regalato agli studenti: l’indottrinamento di Fdi fuori dai licei non possiamo accettarlo (Di sabato 15 maggio 2021) Nel 1933 esistevano le cosiddette Bücherverbrennungen, che tradotto in italiano significa “roghi di libri”, ed erano appunto dei simpatici falò organizzati dalle autorità della Germania nazista per bruciare i libri non corrispondenti alla loro ideologia. Insomma, se qualche concetto a loro non piaceva, gli davano semplicemente fuoco carbonizzando parole e valori. Fa sorridere come la situazione si sia praticamente rovesciata a proprio comodo. Oggi, infatti, un partito che si sta avvicinando proprio a coloro che si rifanno a una certa storia buia e triste (ricordiamo tutti la foto di esponenti di CasaPound distribuire volantini di FdI a Cesena qualche mese fa), sta difendendo un libro con grande ostinazione, al punto da farne quasi una crociata. Allo stesso tempo, è assai grave che lo faccia davanti a una scuola superiore, regalando copie a quei ragazzi che fino a ieri hanno sempre ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021) Nel 1933 esistevano le cosiddette Bücherverbrennungen, che tradotto in italiano significa “roghi di libri”, ed erano appunto dei simpatici falò organizzati dalle autorità della Germania nazista per bruciare i libri non corrispondenti alla loro ideologia. Insomma, se qualche concetto a loro non piaceva, gli davano semplicemente fuoco carbonizzando parole e valori. Fa sorridere come la situazione si sia praticamente rovesciata a proprio comodo. Oggi, infatti, un partito che si sta avvicinando proprio a coloro che si rifanno a una certa storia buia e triste (ricordiamo tutti la foto di esponenti di CasaPound distribuire volantini di FdI a Cesena qualche mese fa), sta difendendo un libro con grande ostinazione, al punto da farne quasi una crociata. Allo stesso tempo, è assai grave che lo faccia davanti a una scuola superiore, regalando copie a quei ragazzi che fino a ieri hanno sempre ...

Advertising

FrancoLaratta : “Sono delusa dai palestinesi: hanno lanciato 1600 missili su Israele e neanche 1 a Palazzo Chigi'. 'Mattarella,da b… - mirysxwalls : @giorgia_notari si secondo me sono carini ma preferisco le foto non editate I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - Magotegolino : @Giorgia buongiorno carissima Giorgia, scusa il ritardo, ma tra che mi sono alzato in ritardo e sono senza voce pe… - giorgia_notari : 950? giuro che sono simpatica:) - ColtoCircuito : @GiorgiaMeloni Io sono Giorgia. E non conosco l'italiano. Venite a me o capre, e correremo libere nei pascoli dell'ignoranza. -